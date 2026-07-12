La Lazio ha iniziato i primi contatti con Danilho Doekhi, difensore ex Union Berlino, per un possibile trasferimento a parametro zero. Il club biancoceleste sta valutando un’acquisizione nel reparto difensivo, considerando il giocatore come un’opzione a costo zero. Doekhi, 24 anni, ha giocato in Germania e si distingue per le sue caratteristiche fisiche e la presenza in campo. La società sta seguendo da vicino l’evoluzione della trattativa.

Lazio su Danilho Doekhi, idea a parametro zero per la difesa: chi è l’ex Union Berlino sondato dai biancocelesti. L’analisi sul giocatore. La Lazio guarda al mercato dei difensori e valuta un’occasione a parametro zero. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il club biancoceleste ha avviato i primi contatti per Danilho Doekhi, difensore centrale olandese attualmente svincolato dopo l’esperienza con l’ Union Berlino. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il classe 1998 è finito nella lista della società capitolina come possibile rinforzo per il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Chi è Doekhi, l’ultima idea a parametro zero per la difesa della Lazio: primi contatti con l’ex Union Berlino

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