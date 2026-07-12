Castellarano in cella a 87 anni per violenza sessuale

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 87 anni, un uomo è stato condannato definitivamente per violenza sessuale aggravata commessa nel 2018 nel Padovano. La sentenza riguarda fatti risalenti a circa otto anni fa. Attualmente si trova in carcere.

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Castellarano (Reggio Emilia), 12 luglio 2026 – A 87 anni di età si è ritrovato con una condanna definitiva a carico pe r violenza sessuale aggravata, per fatti che risalgono al 2018, avvenuti nel Padovano. Dal processo ne è uscito colpevole. La Corte d'Appello di Venezia ha emesso sentenza il 6 novembre 2025, in riforma della precedente sentenza emessa dal tribunale di Rovigo tre anni prima, con la condanna divenuta definitiva lo scorso 9 luglio, a seguito del rigetto del ricorso da parte dei giudici della Corte Suprema di Cassazione. Per i delitti commessi, l'uomo è stato condannato alla pena principale di sei anni di reclusione, a cui si aggiungono anche le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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