I temporali degli ultimi due giorni hanno abbassato di poco le temperature e non sono sufficienti per rimpinguare le sorgenti della valle Camonica dove diversi comuni devono fare i conti con il rischio siccità. L’amministrazione di Bienno e quella di Breno hanno invitato la popolazione a utilizzare l’acqua «con il massimo senso di responsabilità, limitandone il consumo ai soli usi essenziali». Si registrano infatti «criticità» nella disponibilità della risorsa idrica: in montagna la neve è già finita da un pezzo e il caldo sta facendo sciogliere velocemente quel che rimane del ghiacciaio in Adamello e in Presena; nei bacini idroelettrici... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Carenza d’acqua in Valcamonica, mancano dieci milioni di metri cubi

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