Un parlamentare ha dichiarato che la riforma elettorale dovrebbe favorire il collegamento tra eletti e elettori, invece di allontanarli. In merito alla rappresentanza degli italiani residenti all’estero, è stata chiesta l’opinione degli attuali parlamentari eletti nelle circoscrizioni estere. La discussione riguarda principalmente come migliorare il sistema di rappresentanza e garantire un collegamento più diretto tra cittadini e istituzioni.

Alla luce della discussione sulla riforma elettorale per quanto riguarda la rappresentanza degli italiani residenti all’estero, abbiamo chiesto l’opinione degli attuali parlamentari eletti nelle circoscrizioni estere. Il primo a rispondere alle domande della nostra inchiesta è l’on. Nicola Carè ( nella foto ) del Partito Democratico, eletto nella circoscrizione Africa, Asia, Oceania, Antartide. Queste le tredici domande e risposte raccolte da Pier Francesco Corso. D.1. Il Governo valuta una riforma che ridurrebbe le attuali quattro ripartizioni della Circoscrizione Estero a due macro-ripartizioni. È favorevole o contrario? Perché? R.1. Sono contrario all’ipotesi così come è stata anticipata, e non per una posizione conservatrice. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Carè: La riforma deve avvicinare eletti e elettori, non allontanarli

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