Carceri lasciate nel degrado Tutte le Sollicciano d’Italia

Le carceri italiane sono in condizioni di grave degrado, con strutture sovraffollate oltre il 200%. La casa circondariale di Firenze mostra infiltrazioni, muffe, vetri rotti e ambienti bui. Questa struttura rappresenta solo una parte di un problema diffuso in tutto il paese, dove molte strutture penitenziarie presentano criticità simili. La situazione evidenzia un'emergenza strutturale che coinvolge diverse strutture carcerarie nazionali.

Carceri La casa circondariale fiorentina non è che la punta dell’iceberg di un’emergenza strutturale. Sovraffollamento oltre il 200%, infiltrazioni, muffe, buio, vetri rotti e tante altre criticità Carceri La casa circondariale fiorentina non è che la punta dell’iceberg di un’emergenza strutturale. Sovraffollamento oltre il 200%, infiltrazioni, muffe, buio, vetri rotti e tante altre criticità Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Cimici, zecche, casi di scabbia, fili elettrici scoperti: è il caso ormai noto del carcere di... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Un viaggio nel degrado: il reportage sul carcere di Sollicciano

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