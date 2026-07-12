Paolo Maldini e Leo hanno contribuito a vincere scudetti, Champions League e Supercoppa Europea. Capello ha detto che sono perfetti e daranno identità alla squadra, ma avverte di non valutare i risultati immediatamente. Maldini, che è stato un punto di riferimento in campo, ha lavorato con Capello durante quei successi. La loro collaborazione ha segnato un'epoca nel club.

Insieme hanno costruito alcuni dei grandi successi rossoneri: scudetti, Champions League, Supercoppa Europea. Fabio Capello era la guida tecnica, Paolo Maldini uno dei riferimenti in campo. Se vincere è la sfida più gratificante, restituire un’identità alla nostra Nazionale è la più intensa. "Ma nessuno meglio di lui potrà riuscirci", la benedizione di Capello. Con Leonardo la comune esperienza rossonera fu meno felice, ma anche per Leo resiste una grande stima umana e professionale. Si capisce dalla reazione alla notizia della rivoluzione azzurra. Capello, è la scelta giusta? "Assolutamente sì e ne sono davvero molto contento. Paolo era il primo nome della lista ed è arrivato, è di certo la persona che serve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Paolo e Leo perfetti, daranno identità. Ma non facciamo l'errore di valutarli nell'immediato"

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