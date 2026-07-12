Calcio Eccellenza Fucecchio primo ’colpo’ Ecco la punta Ferrara

Il Fucecchio ha annunciato il primo acquisto per la prossima stagione di Eccellenza, ingaggiando una nuova punta. La società ha confermato anche tre giocatori chiave, che continueranno a far parte della rosa. Il club si sta organizzando per la stagione 2026-2027, mantenendo un nucleo stabile e inserendo un nuovo elemento di rilievo. La squadra proseguirà nel campionato regionale, con una rosa ancora in fase di definizione.

Tre conferme e un primo innesto di peso. Inizia, pian piano, a prendere forma il nuovo Fucecchio 2026-’27. La società del presidente Luca Lazzeri ha infatti trovato l’accordo per proseguire il rapporto di collaborazione con tre pilastri della squadra bianconera, che anche nella prossima stagione parteciperà al campionato di Eccellenza. Si tratta del portiere e capitano Tommaso Del Bino, del difensore centrale Valerio Ghelardoni e del play di centrocampo Francesco Malanchi. Per il primo si tratta della decima stagione consecutiva al Corsini e tra gli obiettivi personali ha quello di raggiungere i 100 clean sheet con la maglia bianconera. Ghelardoni, a caccia di riscatto dopo l’ultima sfortunata stagione in cui è stato vittima di un grave infortunio nella sfida di Massa, è invece al quarto anno di fila con il Fucecchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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