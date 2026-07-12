BREAKING | McCullum esonerato dalla carica di allenatore dei test dell’Inghilterra

L’Inghilterra ha sollevato dall’incarico l’allenatore della squadra maschile di Test, mantenendolo come coach per le competizioni di un giorno e T20. La decisione è stata comunicata oggi, senza ulteriori dettagli sui motivi. Nessun altro membro dello staff è stato coinvolto. La selezione del nuovo allenatore per la squadra di Test è ancora in fase di definizione.

2026-07-12 15:33:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’Inghilterra ha licenziato Brendon McCullum come allenatore della squadra maschile di Test, ma rimarrà come allenatore delle squadre di un giorno e T20. Il neozelandese ha rivoluzionato il test game dell’Inghilterra insieme al capitano Ben Stokes dopo aver preso le redini nel 2022. Ma i risultati recenti sono diminuiti e Stokes si è sorprendentemente ritirato dal cricket durante la recente serie contro la Nuova Zelanda. “Ho adorato allenare la squadra Test e sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto insieme”, ha affermato McCullum. “Ci sono stati momenti incredibili e alcuni giorni difficili lungo il percorso, ma fa tutto parte dell’accettare una sfida come questa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Tunisia ha esonerato l’allenatore della nazionale di calcioLa Tunisia ha licenziato l’allenatore della nazionale di calcio dopo la sconfitta per 5 a 1 contro la Svezia nel debutto ai Mondiali.

Leggi anche: “Esonerato”. Serie A, cacciato l’allenatore: adesso è ufficiale