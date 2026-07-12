Bimbi ballerini dalla nascita? A 3 mesi riconoscono la musica a 1 anno si muovono a ritmo

I bambini riconoscono la musica già a tre mesi di età e a un anno iniziano a muoversi seguendo il ritmo. Uno studio coordinato dall’Istituto italiano di tecnologia ha analizzato le reazioni dei piccoli alla musica, evidenziando le prime risposte sensoriali e motorie legate al suono. I risultati mostrano che i neonati sono in grado di percepire e distinguere i suoni musicali fin dai primi mesi di vita.

La musica è linguaggio universale e i bambini lo dimostrano fin dai primi mesi. Uno studio coordinato dall’Istituto italiano di tecnologia ha ricostruito le tappe dello sviluppo musicale nei piccolissimi, rivelando che già a tre mesi i neonati riconoscono le melodie e che intorno al primo compleanno scatta la voglia di muoversi ascoltando un ritornello. La ricerca, pubblicata su ‘eLife’, è stata coordinata da Giacomo Novembre, Principal Investigator del Neuroscience of Perception and Action Lab presso il Center for Life Nano- & Neuro-Science dell’Iit a Roma. Prima autrice Trinh Nguyen, oggi ricercatrice all’università di Vienna, che per tre anni ha lavorato nel team capitolino. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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