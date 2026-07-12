Bernini il genio padron del mondo nel libro di Giovanni Morello | vita aneddoti e opere del maestro del Barocco
«Non per un’opera, non davanti alle sue sculture. Mi sono innamorato di Bernini attraverso la letteratura». Confessa Giovanni Morello, storico dell’arte (già direttore dei Musei della Biblioteca Vaticana e presidente della Fondazione per i beni e le attività artistiche della Chiesa), autore del nuovo libro Giovan Lorenzo Bernini. Il «padron del mondo» per Edizioni Musei Vaticani. Strano, soprattutto a Roma, che fu il «palcoscenico» elettivo dell’arte berniniana: dalle sculture «Apollo e Dafne» e «Plutone e Proserpina» alla Galleria Borghese, all’«Estasi della Beata Ludovica Albertoni» nella Chiesa di San Francesco a Ripa, fino a piazza San Pietro e al Baldacchino della Basilica. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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