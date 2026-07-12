«Non per un’opera, non davanti alle sue sculture. Mi sono innamorato di Bernini attraverso la letteratura». Confessa Giovanni Morello, storico dell’arte (già direttore dei Musei della Biblioteca Vaticana e presidente della Fondazione per i beni e le attività artistiche della Chiesa), autore del nuovo libro Giovan Lorenzo Bernini. Il «padron del mondo» per Edizioni Musei Vaticani. Strano, soprattutto a Roma, che fu il «palcoscenico» elettivo dell’arte berniniana: dalle sculture «Apollo e Dafne» e «Plutone e Proserpina» alla Galleria Borghese, all’«Estasi della Beata Ludovica Albertoni» nella Chiesa di San Francesco a Ripa, fino a piazza San Pietro e al Baldacchino della Basilica. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Bernini, il genio «padron del mondo» nel libro di Giovanni Morello: vita, aneddoti e opere del maestro del Barocco

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