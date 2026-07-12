Beppe Signori ha visitato il murale dedicato a Igor Protti a Bari, domenica 12 luglio. L’attaccante ha lasciato un messaggio semplice ma intenso, scrivendo: «Amico mio volevo salutarti, sei stato un fratello». La scena si è svolta in via Orfeo Mazzitelli, dove l’opera è stata realizzata dall’artista Silvio Paradiso con il supporto dei volontari di Retake Bari. Signori ha voluto rendere omaggio all’ex calciatore con un gesto spontaneo e carico di emozione.

Un momento semplice, senza clamore, ma carico di emozione. Beppe Signori ha voluto rendere omaggio, domenica 12 luglio, al murale dedicato a Igor Protti, realizzato a Bari in via Orfeo Mazzitelli (qui l'artista Silvio Paradiso con il supporto dei volontari di Retake Bari). Un gesto sentito, condiviso con i pochi presenti, che hanno assistito in silenzio a un incontro con i ricordi e con un'amicizia che va ben oltre il calcio. L'ex attaccante della Lazio e della Nazionale si è fermato davanti all'opera visibilmente commosso. Lo sguardo rivolto al volto dell'amico, qualche istante di silenzio e poi poche parole, pronunciate con la voce rotta dall'emozione. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Beppe Signori al murale di Protti a Bari. «Amico mio volevo salutarti, sei stato un fratello»

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