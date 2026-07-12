Un’estate ricca di anniversari vede il ricordo di un mondiale che coinvolge Napoli e il suo simbolo più noto, Diego Armando Maradona. In Toscana, Livorno viene paragonata a Napoli, definendola la “Napoli della Toscana”. Questi eventi si inseriscono in un periodo di celebrazioni che coinvolgono anche figure e momenti storici legati al calcio e alla cultura popolare.

Un’estate di ricorrenze e anniversari. È un’estate di ricorrenze e di anniversari, dal mondiale che incrocia Napoli e il Napoli sempre attraverso il suo più grande: Diego Armando Maradona. Dopo 40 anni esatti sarà Argentina-Inghilterra, questa volta non all’Azteca ma ad Atlanta. È un altro mondo e forse anche quella rivalità dovute alla guerra delle isole Malvinas è andata sfumando con le nuove generazioni. Dalla “mano di D1OS” si passa agli scarpini di Messi che prova ad eguagliare proprio il pibe de oro: due finali consecutive ai mondiali e provare a superarlo vincendo due Coppe del mondo consecutive. In mezzo, però, ci sono i leoni inglesi, la Spagna e, soprattutto, la Francia galattica di Deschamps che vuole la rivincita del 2022. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Benvenuto Conte Max (Allegri), si dice che Livorno sia la Napoli della Toscana

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Peppe Iodice chiama MAX ALLEGRI Tu sei livornese, non napoletano...

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