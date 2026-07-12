Beautiful le anticipazioni del 13 luglio 2026 | flirt in corso al negozio Hope diventa modella
Il 13 luglio 2026, nel nuovo episodio di Beautiful, si vede un flirt tra due personaggi al negozio. Nel frattempo, Hope inizia una carriera come modella. La soap, in onda dal 1990, si svolge a Los Angeles e vede protagonisti i personaggi principali della serie. L’appuntamento del lunedì alle 14:00 su Canale 5 ripropone le storie delle famiglie e delle relazioni tra i personaggi.
Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 13 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 13 luglio 2026. Carter suggerisce una collaborazione fra “Hope for the future” e “Brooke’s Bedroom” per promuovere la linea di Hope, suggerendo che lei stessa potrebbe fare da modella di lingerie. Hope puntualizza che l’ultimo ad averla vista in lingerie è stato Thomas. Flirtando, Carter afferma che le relazioni in ufficio sono pericolose e da evitare, facendo cenno a Quinn, e Hope, vista la sua esperienza, è d’accordo. 🔗 Leggi su Dilei.it
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