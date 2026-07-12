Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 13 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 13 luglio 2026. Carter suggerisce una collaborazione fra “Hope for the future” e “Brooke’s Bedroom” per promuovere la linea di Hope, suggerendo che lei stessa potrebbe fare da modella di lingerie. Hope puntualizza che l’ultimo ad averla vista in lingerie è stato Thomas. Flirtando, Carter afferma che le relazioni in ufficio sono pericolose e da evitare, facendo cenno a Quinn, e Hope, vista la sua esperienza, è d’accordo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni del 13 luglio 2026: flirt in corso al negozio, Hope diventa modella

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni dal 6 al 12 luglio 2026: Beautiful, Hope chiude la porta a Liam!

Beautiful, anticipazioni dal 13 al 19 luglio: Carter spinge Hope verso una svolta d’immagineTra il 13 e il 19 luglio, le puntate di Beautiful mostrano Carter che incoraggia Hope a cambiare immagine.

Temi più discussi: Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 5 all'11 luglio; Beautiful, le trame della settimana dal 13 al 19 luglio; Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 5 all’11 luglio 2026; Beautiful, le trame dal 6 al 12 luglio 2026.

Beautiful anticipazioni 8 luglio 2026: Steffy stuzzica Taylor, Ridge è nel futuro? ift.tt/kOrousw Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful dell'8 luglio 2026. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Canale5. x.com

Beautiful, anticipazioni del 12 luglio 2026: Hope gelosa minaccia SteffyBeautiful torna su Canale 5 domenica 12 luglio 2026 con una puntata ricca di tensioni alla Forrester Creations, dove l’entusiasmo per il nuovo video ... bigodino.it

Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 12 al 18 luglioScopriamo le trame delle puntate in arrivo nel pomeriggio di Canale 5 durante la settimana ... msn.com