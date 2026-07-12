Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Notizia in breve

Sabato 27 settembre è iniziata la nuova stagione di Ballando con le Stelle, con Milly Carlucci alla guida. La puntata è andata in onda su una rete televisiva nazionale e sarà possibile rivederla in replica su piattaforme digitali e canali satellitari. La trasmissione vede protagonisti sia volti noti dello spettacolo sia nuovi concorrenti, impegnati in coreografie e votazioni. La replica dell’ultima puntata è disponibile in streaming e su alcuni canali televisivi a richiesta.