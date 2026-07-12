Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Da tutto.tv 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 27 settembre è iniziata la nuova stagione di Ballando con le Stelle, con Milly Carlucci alla guida. La puntata è andata in onda su una rete televisiva nazionale e sarà possibile rivederla in replica su piattaforme digitali e canali satellitari. La trasmissione vede protagonisti sia volti noti dello spettacolo sia nuovi concorrenti, impegnati in coreografie e votazioni. La replica dell’ultima puntata è disponibile in streaming e su alcuni canali televisivi a richiesta.

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Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di  Barbara D’Urso,  Fabio Fognini,  Nancy Brilli,  Filippo Magnini  e  Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Scopriamo insieme come seguire la diretta e vedere la  replica in TV e in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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