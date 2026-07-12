Astrologia e libri | il genere letterario di ogni segno zodiacale

Life&People.it «Chi non legge, a settant’anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto cinquemila anni.» Poche frasi sanno raccontare il potere della lettura con la stessa, straordinaria efficacia delle parole di Umberto Eco. Ogni libro offre la possibilità di attraversare epoche storiche, paesi lontani, relazioni complesse e destini che non appartengono alla nostra esperienza diretta, un profondo esercizio di immaginazione, ma anche una forma pura di empatia: leggere significa abitare, anche solo per qualche ora o per lo spazio di un capitolo, la mente e il mondo di qualcun altro. Non tutti i lettori, però, cercano la stessa esperienza tra le pagine di un romanzo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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