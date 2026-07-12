Un corteo storico sfila tra le vie di una città, composto da 650 contradaioli vestiti con abiti tradizionali e accompagnato da carrozze dorate e un’auto-ambulanza. Tra le persone presenti ci sono sia anziani che bambini piccoli, tutti partecipanti all’evento. Il corteo si muove lentamente, creando un’atmosfera di festa e tradizione che coinvolge l’intera comunità. La sfilata si svolge sotto gli occhi di molti spettatori che la seguono lungo il percorso.

di Laura Valdesi SIENA E’ un corteo ’storico’. Nessuno vuole mancare. Sia che sfiori i 100 anni – vedi l’inossidabile Paolo Goretti –, sia i bambini piccoli. Fortunati ad aver già visto l’Aquila conquistare il Palio mentre i loro genitori, e anche i nonni, attendevano questo momento da 34 anni. Così i sei del gruppo che coordina il corteo della vittoria – si svolge oggi, dalle 18 con partenza dalla Lizza – hanno avuto un bel da fare per mettere a sistema idee e ben 30 scene. I numeri sono imponenti: 650 contradaioli. Che interpreteranno ’Il tempo vola’, questo il tema che fa da filo conduttore del corteo. "Può sembrare un attimo, o può sembrare un secolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aquila, il corteo tutto d’oro. Carrozze e auto-ambulanza. Sfilano 650 contradaioli

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