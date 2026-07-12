Un uomo si è incatenato davanti al tribunale, chiedendo giustizia per la morte del padre, deceduto dopo l’uso di un taser. Sono passati dieci mesi da quell’episodio e l’uomo ha dichiarato di non aver ancora trovato pace. La sua azione è stata un gesto per sottolineare la sua determinazione a ottenere risposte sul caso. La scena si è svolta sotto gli occhi di chi transitava nella zona.

Reggio Emilia, 12 luglio 2026 – "Sono dieci mesi che non trovo pace. Almeno così ho capito qual è l’intoppo, diciamo, ma non smetterò di lottare per avere giustizia e verità su quello che è successo a mio padre". Antonio Citro, 19 anni (in foto assieme al padre), venerdì mattina si è incatenato all’ingresso del tribunale di Reggio, come segno di protesta rispetto alle indagini preliminari non ancora concluse e all’esito dell’autopsia ancora non depositato, che segnerebbero un passo avanti nel processo riguardo la morte di suo padre, Domenico Citro. Intorno alle 6 del mattino del 15 settembre 2025, la polizia è intervenuta a Massenzatico a seguito di segnalazioni riguardanti un uomo in forte stato di alterazione e di escandescenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Antonio si incatena al tribunale per il padre morto dopo l’uso del taser: “Sono 10 mesi che non trovo pace”

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