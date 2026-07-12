Durante i funerali del leader religioso, sono state registrate numerose visualizzazioni e interazioni sui social media. Anche i regimi autoritari più rigidi cercano di attirare l’attenzione online, utilizzando eventi pubblici come questa cerimonia per consolidare la loro presenza sui media digitali. Sono stati condivisi video e foto, e sono stati commentati numerosi post relativi all’evento. Non sono state segnalate restrizioni particolari o interventi ufficiali che limitassero la diffusione delle immagini.

Anche i regimi dittatoriali più spietati e reazionari hanno bisogno di audience, di quell’oro fatto di visualizzazioni e interazioni per supportare le loro narrazioni e conquistare il favore e l’attenzione dell’opinione pubblica digitale. E tra questi non fa eccezione quello teocratico degli Ayatollah che da circa mezzo secolo governa l’Iran con la legge della sharia. Così, in occasione dei funerali della guida suprema Khamenei il regime ha invitato a Teheran diversi influencer, creator e free journalist chiedendogli di raccontare con reel e caroselli quanta partecipazione, ovviamente libera e spontanea, e quanta sofferenza, autentica e profonda, ci fosse da parte degli iraniani accorsi per prendere parte a questo rito collettivo di dolore e di rabbia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anche le teocrazie inseguono l'audience: cosa è successo ai funerali di Khamenei

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