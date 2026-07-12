Il Comune ha risposto alle accuse riguardanti l’allevamento Molino dei Protti, affermando di non essere inattivo sulla questione. Un rappresentante istituzionale ha dichiarato di aver agito nel rispetto delle proprie competenze e delle indicazioni degli enti preposti, esprimendo rammarico per le pesanti accuse ricevute. La vicenda riguarda le presunte irregolarità dell’allevamento, ma il Comune sostiene di aver seguito le procedure corrette. Nessun dettaglio su eventuali azioni intraprese o contestazioni specifiche.

"Sono rammaricato per le pesanti accuse ricevute per la vicenda dell’allevamento Molino dei Protti. Ho sempre operato nel pieno rispetto delle competenze istituzionali e delle indicazioni fornite dagli enti preposti". Il sindaco di Giussago Albino Suardi (nella foto), dopo aver ricevuto pesanti attacchi e minacce ora al vaglio delle forze dell’ordine, prova a fare chiarezza. "Ogni decisione assunta dal Comune – aggiunge – è stata adottata attenendosi alle valutazioni tecniche e sanitarie. Auspico che la vicenda possa chiudersi nel migliore dei modi, nel rispetto della legge e della tutela degli animali. Intanto valuterò le opportune iniziative per tutelare me e l’amministrazione comunale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allevamento contestato, "il Comune non è inerte"

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