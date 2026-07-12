Una donna ha aperto una raccolta fondi online per finanziare il suo viaggio ai Mondiali, definendo l’evento come il suo sogno. La richiesta è rivolta a chi desidera contribuire a coprire le spese di viaggio e partecipazione. La colletta è stata avviata su una piattaforma dedicata, con l’obiettivo di raccogliere fondi sufficienti per permetterle di assistere all’evento internazionale. La richiesta è stata condivisa sui social e ha attirato diverse donazioni.

Forlì, 12 luglio 2026 – Partecipare ai Mondiali può essere un grande sogno, ma anche un costo importante soprattutto se si disputano dall’altra parte del mondo. Alessia Sturari, 24enne anconetana di Agugliano e forlivese d’adozione, stella dell’Edera Forlì Taekwondo, è una delle migliori atlete europee della disciplina di arti marziali. Visti i suoi ottimi risultati la Federazione, pur non inserendola nella ristretta cerchia delle convocate, l’ha comunque iscritta alla rassegna iridata che si terrà a fine agosto in Cina, a patto che si facesse lei carico dei costi. E Alessia così ha lanciato una raccolta fondi online. “Mi chiamo Alessia Sturari – scrive infatti sul web –, sono un’atleta di taekwondo e a fine agosto 2026 avrò l’opportunità di partecipare ai Campionati Mondiali femminili che si terranno dal 28 al 30 in Cina a Taiyuan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Alessia e la colletta per i Mondiali: “Sono il mio sogno, aiutatemi a partecipare”

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