A una settimana dalla chiusura dell’edizione in corso, il team di Affari Tuoi si prepara alle vacanze e ai cambiamenti futuri. Durante l’ultima puntata, una concorrente ha pianto in diretta, mentre il conduttore ha compiuto un gesto inedito. La stagione si avvia alla conclusione dopo un anno di ascolti positivi, con la squadra che già pensa alle novità del prossimo anno.

Manca ormai soltanto una settimana alla fine di quest’edizione di Affari Tuoi. Dopo un anno di grandi successi, la squadra capitanata da Stefano De Martino si prepara ormai alle vacanze e programma non pochi cambiamenti per il prossimo anno. C’è chi propone di abbandonare la domenicale tradizione del passo a due tra Herbert Ballerina e Martina Miliddi, ma il pubblico non sembra essere d’accordo. Cosa è successo nella frizzante puntata di domenica 12 luglio, tra grandi promesse e una partita così emozionante da non poter trattenere le lacrime. Serena in lacrime e Stefano De Martino infrange le regole. Protagonista della puntata di Affari Tuoi di domenica 12 luglio è Serena, che arriva da Tursi, in provincia di Matera. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Affari Tuoi, Serena scoppia in lacrime e Stefano De Martino osa ciò che non aveva mai fatto prima

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