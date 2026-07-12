Hikaru Shida ha difeso con successo il titolo TBS, sconfiggendo Harley Cameron per sottomissione durante l’evento Collision dell’11 luglio a Roanoke. È stata la prima difesa del campione, senza altri dettagli su eventuali sfidanti o interventi esterni.

Hikaru Shida ha superato la sua prima difesa del TBS Championship, battendo Harley Cameron per sottomissione nel match andato in scena a Collision, l’11 luglio, dal Berglund Center di Roanoke (Virginia). La campionessa ha chiuso i conti con una versione modificata della Bow & Arrow, ma non si è fermata al suono della campana: è stato l’intervento di Queen Aminata a costringerla a lasciare il ring. Hikaru Shida aggredisce Harley Cameron prima della campana. Il match si è messo subito in salita per la sfidante. Hikaru Shida l’ha assalita ancor prima che l’arbitro desse il via ufficiale al confronto e, appena suonata la campana, ha piazzato una fisherwoman’s suplex che è valsa il primo tentativo di schienamento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Buona la prima per Hikaru Shida campionessa, ma a fine match serve qualcuno per fermarla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

AEW: Persephone e Hikaru Shida si qualificano per il primo Survival of the Fittest MatchDurante AEW Collision: Summer Blockbuster, Persephone e Hikaru Shida hanno ottenuto la qualificazione al primo Survival of the Fittest Match, che si...

AEW: Hikaru Shida trionfa nel Survival of the Fittest e conquista il TBS ChampionshipHikaru Shida ha vinto il primo Survival of the Fittest femminile durante l’ultima puntata di AEW Dynamite, conquistando il TBS Championship.