Adriana Volpe sarebbe tra i nomi coinvolti in un nuovo reality da trasmettere prossimamente, dopo la sua partecipazione al GF Vip. La conduttrice avrebbe ricevuto offerte per partecipare a questo show, che coinvolgerebbe altri personaggi noti della televisione italiana. La produzione del reality non ha ancora annunciato ufficialmente i partecipanti. La presenza di Volpe nel cast non è stata confermata, ma si tratta di una voce circolata tra le indiscrezioni del settore.

Nuove voci sul futuro televisivo di Adriana Volpe: La conduttrice sarebbe tra i nomi contattati per un reality molto atteso, insieme ad altri protagonisti della tv italiana. Leggi anche: Spunta un video di Adriana Volpe da giovanissima, critiche feroci: c’è chi dice che è irriconoscibile, ecco com’era Adriana Volpe torna protagonista delle indiscrezioni televisive e conferma ancora una volta la sua instancabile voglia di mettersi in gioco. Dopo le esperienze maturate negli ultimi anni, la conduttrice potrebbe essere pronta per una nuova avventura nel mondo dei reality. Il suo nome circola con insistenza tra quelli più accreditati per un progetto molto atteso dal pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Adriana Volpe è instancabile, già pronta per un nuovo reality dopo il GF Vip, ma non è la sola: dove la vedremo

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