Accoltellò due ragazzini ma il mandante era in carcere La chiamata da Poggioreale e la spedizione punitiva | Chi è quello scemo?

Il 16enne che il 29 marzo a Marano di Napoli ha accoltellato due coetanei di 16 e 17 anni agiva su incarico di un amico in carcere. La richiesta di aiuto e le comunicazioni sono state registrate in una chiamata da Poggioreale, dove si sentiva chiedere: «Chi è quello scemo?». Attualmente in comunità, il ragazzo è accusato di duplice tentato omicidio, mentre il mandante si trova in carcere.

Agì su mandato di un amico in carcere il 16enne che lo scorso 29 marzo, a Marano di Napoli, accoltellò due coetanei di 16 e 17 anni. Il giovane, che ora si trova in comunità, è accusato di duplice tentato omicidio. Ma la novità, messa ora gli atti e riportata dal Corriere della Sera, è che il mandante di quei tentati omicidi era un maggiorenne che si trovava nel carcere di Poggioreale. Al centro della vicenda ci sarebbe l’ex fidanzata del detenuto. La telefonata dal carcere e la spedizione punitiva. Tutto, spiega il Corriere, sarebbe iniziato da una telefonata ricevuta dalla ragazzina, 14 anni, mentre si trovava con alcune amiche e i due ragazzini accoltellati. 🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: 16enne accoltellò due ragazzini per punizione ma il mandante era in carcere; 16enne accoltellò due ragazzini per punizione ma il mandante era in carcere Archivi; Accoltellamento tra ragazzini. Un arresto per tentato omicidio; Accoltella due ragazzini alle giostre per gelosia: fermato un minorenne.

16enne accoltellò due ragazzini per punizione ma il mandante era in carcere. Il 29 marzo l'aggressione, al centro della vicenda l'ex fidanzata 14enne del detenuto #ANSA x.com

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