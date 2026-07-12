Il 6 novembre si terrà un’udienza pubblica al Tar per discutere se il vialetto tra la Statale 16 e lo stadio Riviera sia accessibile al pubblico. La questione riguarda l’uso della strada all’interno dell’area Sideralba, ex Brancadoro. Entro pochi mesi, i giudici dovranno decidere se questa stradina può essere considerata un passaggio pubblico o meno. La decisione influenzerà l’accesso all’area e alle strutture sportive circostanti.

Avrà luogo il 6 novembre, l’ udienza pubblica per discutere il caso della stradina all’interno dell’area Sideralba, ex Brancadoro: entro pochi mesi i giudici del Tar saranno chiamati a decidere se il vialetto fra la Statale 16 lo stadio ‘Riviera’ sia da considerarsi ad uso pubblico oppure no. La vicenda aveva inizio nel 2025, e nello specifico quella giudiziaria il 22 aprile, quando il comune riceveva notifica dalla società – main sponsor della Samb – che era stato depositato ricorso al tribunale amministrativo per dirimere la questione della stradina, usata da tifosi per raggiungere gli ingressi della curva nord e della tribuna ovest, nonché da alcuni studenti del vicino Istituto ‘Guastaferro’, in virtù del fatto che questa era stata classificata ‘ad uso pubblico’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accesso allo stadio, la ’stradina’ arriva al Tar

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