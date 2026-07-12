Durante un festival di strada a Toronto, nella notte tra sabato e domenica, due persone sono state uccise da colpi d’arma da fuoco. Quattro altri feriti sono stati ricoverati in gravi condizioni. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono stati ancora resi noti dettagli sui sospettati o le circostanze.

Nella notte tra sabato e domenica almeno due persone sono state uccise da colpi d’arma da fuoco durante un festival di strada a Toronto, in Canada. La polizia ha detto che altre quattro persone sono state ferite in modo grave e sono state ricoverate. Secondo le ricostruzioni della polizia, durante il festival c’è stata una sparatoria tra due persone. La polizia ha isolato l’area in cui è avvenuta, e sta continuando le indagini: ha detto di aver recuperato le armi usate e che per ora non ha arrestato nessuno. Non è stato specificato se tra le persone uccise e ferite ci siano quelle che avevano iniziato la sparatoria, o se quello scontro abbia coinvolto altre persone che passavano di lì. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Toronto almeno due persone sono state uccise da colpi d’arma da fuoco durante un festival

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