A finestre sprangate Notti incubo al Canaletto Residenti rassegnati | Nessuno ci ascolta

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le finestre sono sprangate e le notti nel quartiere del Canaletto sono segnate da rumori continui provenienti dal porto. I residenti descrivono di dormire a fatica, tra i container e il treno, e si mostrano rassegnati, affermando che nessuno ascolta le loro segnalazioni. La situazione è condivisa come un problema ormai consolidato, con poche speranze di miglioramento.

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"Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine. La notte, però, tra i container e il treno, si dorme a fatica". Nel quartiere del Canaletto, le opinioni raccolta tra i residenti di viale San Bartolomeo a proposito dei rumori fastidiosi provenienti dal porto oscillano tra la rassegnazione e l’amarezza. Dopo otto anni di indagini, la Procura ha rinnovato la richiesta di archiviazione dell’inchiesta aperta contro ignoti per presunto inquinamento ambientale e omissione di atti d’ufficio, ritenendo che l’impatto acustico sia riconducibile alle normali e lecite attività portuali. Una conclusione che il comitato dei residenti, capitanato dall’ingegner Vittorio Gasparini, contesta e sulla quale il giudice sarà chiamato a pronunciarsi il prossimo 27 novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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