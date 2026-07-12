Le finestre sono sprangate e le notti nel quartiere del Canaletto sono segnate da rumori continui provenienti dal porto. I residenti descrivono di dormire a fatica, tra i container e il treno, e si mostrano rassegnati, affermando che nessuno ascolta le loro segnalazioni. La situazione è condivisa come un problema ormai consolidato, con poche speranze di miglioramento.

"Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine. La notte, però, tra i container e il treno, si dorme a fatica". Nel quartiere del Canaletto, le opinioni raccolta tra i residenti di viale San Bartolomeo a proposito dei rumori fastidiosi provenienti dal porto oscillano tra la rassegnazione e l’amarezza. Dopo otto anni di indagini, la Procura ha rinnovato la richiesta di archiviazione dell’inchiesta aperta contro ignoti per presunto inquinamento ambientale e omissione di atti d’ufficio, ritenendo che l’impatto acustico sia riconducibile alle normali e lecite attività portuali. Una conclusione che il comitato dei residenti, capitanato dall’ingegner Vittorio Gasparini, contesta e sulla quale il giudice sarà chiamato a pronunciarsi il prossimo 27 novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A finestre sprangate. Notti incubo al Canaletto. Residenti rassegnati: "Nessuno ci ascolta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma Esquilino: i residenti fra degrado, spaccio, negozi storici che chiudono. «Non ci ascolta nessuno»A Roma, nel quartiere Esquilino, i residenti segnalano un crescente degrado, con spaccio di droga e negozi storici che chiudono.

Case popolari da incubo a Tor Tre Teste: "Fili scoperti, soffitti che crollano. Nessuno ci ascolta"Le abitazioni popolari di Tor Tre Teste presentano fili elettrici scoperti, calcinacci che si staccano e citofoni fuori uso.