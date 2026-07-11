WWE | CM Punk lancia un messaggio diretto a Johnny Gargano e Candice LeRae

Notizia in breve

CM Punk ha inviato un messaggio diretto a Johnny Gargano e Candice LeRae dopo essere diventato campione universale a SmackDown. Durante la trasmissione, il wrestler ha espresso chiaramente le sue intenzioni e posizioni, senza lasciare spazio a interpretazioni. La sua presenza come nuovo Undisputed WWE Champion ha attirato l’attenzione dei fan e degli altri protagonisti dello show. Non sono stati forniti dettagli sulle specifiche dichiarazioni o reazioni degli altri wrestler coinvolti.