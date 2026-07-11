WWE | CM Punk lancia un messaggio diretto a Johnny Gargano e Candice LeRae
CM Punk ha inviato un messaggio diretto a Johnny Gargano e Candice LeRae dopo essere diventato campione universale a SmackDown. Durante la trasmissione, il wrestler ha espresso chiaramente le sue intenzioni e posizioni, senza lasciare spazio a interpretazioni. La sua presenza come nuovo Undisputed WWE Champion ha attirato l’attenzione dei fan e degli altri protagonisti dello show. Non sono stati forniti dettagli sulle specifiche dichiarazioni o reazioni degli altri wrestler coinvolti.
CM Punk non ha perso tempo nel far sentire la propria voce dopo essere arrivato a SmackDown come nuovo Undisputed WWE Champion. Durante la puntata della scorsa notte, il campione ha lanciato un messaggio diretto a Johnny Gargano e Candice LeRae, esortando la coppia a mettere fine all’attuale storyline che li vede protagonisti nel backstage e a tornare finalmente sul ring. Sebbene lo scambio sia stato breve, le parole di Punk potrebbero aver anticipato un importante cambiamento per due dei performer più talentuosi del roster di SmackDown. CM Punk a Johnny Gargano e Candice LeRae: “Tornate a fare ciò che sapete fare meglio”. Il confronto è avvenuto durante un’intervista nel backstage con Cathy Kelley. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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