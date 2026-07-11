WWE | Brutte notizie per Rhea Ripley la lesione al menisco potrebbe tenerla fuori per mesi

Rhea Ripley ha annunciato di aver subito una lesione al menisco. La wrestler ha spiegato che si tratta di un infortunio di piccola entità, ma non ha fornito una tempistica precisa per il suo recupero. La notizia è stata comunicata senza indicazioni su quando potrebbe tornare in azione. La lesione potrebbe richiedere diversi mesi di riabilitazione, rendendo il suo ritorno in WWE incerto nel breve termine.

Rhea Ripley ha finalmente confermato di aver riportato una piccola lesione al menisco, ma questo non significa necessariamente che il suo ritorno in WWE sia vicino. A seconda del trattamento scelto dai medici, infatti, l’ex campionessa potrebbe tornare sul ring nel giro di poche settimane oppure rimanere lontana dall’azione per diversi mesi. Una piccola lesione stabile al menisco che riesce a guarire senza intervento chirurgico può richiedere generalmente dalle due alle sei settimane di recupero. Ripley, però, è già fuori combattimento da oltre un mese e ha ammesso che il ginocchio non è ancora tornato alla normalità: non riesce a piegarlo correttamente e continua ad avvertire dolore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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