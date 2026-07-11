Le isole Farne, situate al largo della costa nordorientale dell’Inghilterra, sono state inserite in un’area protetta per tutelare le numerose specie di uccelli marini che vi nidificano, tra cui le pulcinelle di mare. La decisione è stata presa dalle autorità competenti per conservare l’ecosistema locale e garantire la riproduzione degli uccelli. La protezione dell’area mira a prevenire attività che possano disturbare o danneggiare le colonie di uccelli.

Le isole Farne, arcipelago al largo della costa nordorientale dell’Inghilterra, sono un importante sito di nidificazione per numerose specie di uccelli marini, tra cui le pulcinelle di mare. L’area è gestita dal National Trust, ente britannico per la tutela dell’ambiente, che monitora le colonie e organizza i censimenti annuali: da quello di quest’anno arriva una delle fotografie della settimana, che mostra un gruppo di pulcinelle su una scogliera. Restando in Inghilterra ci sono anche tre grandi cervi che si rinfrescano in uno stagno nel Bushy Park di Londra e un pinguino di Humboldt nella sua vasca, poco prima della visita dei reali britannici allo zoo di Londra per il 200esimo anniversario della Zoological Society of London, l’organizzazione benefica che lo ha fondato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Weekly Beasts

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MAN BEST FRIEND

Argomenti più discussi: Weekly Beasts; Il week-end al cinema: da Minions & Monsters a Love letters; Weekly Beasts.

Un grande motore per il mio gruppo di guerra Brazen Beasts! reddit