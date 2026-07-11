Week end 11-12 luglio a Firenze e in Toscana | spettacoli ed eventi

Nel fine settimana del 11 e 12 luglio, a Firenze e in Toscana si sono svolti diversi eventi e spettacoli. Nonostante il caldo intenso, le piazze e i teatri hanno ospitato concerti, spettacoli e manifestazioni culturali. A Firenze, sabato sera alle 21, si sono svolti alcune iniziative pubbliche, coinvolgendo il pubblico locale e i visitatori. Le attività si sono protratte anche durante la giornata di domenica, con eventi aperti a tutti.

FIRENZE – Benché la canicola si faccia sentire, non mancano eventi e spettacoli anche a Firenze, oltre che nel resto della Toscana. Sabato 11 alle 21 Nella Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (ovvero, nell’arena all’aperto sul tetto) va in scena Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, nell’allestimento di Michieletto che nacque 21 anni fa proprio per una rappresentazione all’aperto nella stagione estiva del Maggio. Sul podio, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Maggio, Riccardo Bisatti, giovane ma già in carriera internazionale, che ha già molto ben diretto lo stesso allestimento in Cavea nel 2024; tutti affidabili i... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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