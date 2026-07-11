Vuole la sua testa! Meloni terribile annuncio dall’Iran | trema l’Italia

Da caffeinamagazine.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da Teheran arriva un messaggio inquietante: un’immagine circolata sui social mostra una testa mozzata, accompagnata da una didascalia che minaccia di uccidere. La diffusione di questa immagine si è accompagnata a messaggi di propaganda e simboli che sembrano destinati a colpire. In poche ore, l’atmosfera si è fatta più pesante, con l’Italia preoccupata per le possibili conseguenze di questa minaccia.

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Prima un’immagine che circola, poi una didascalia che suona come un avvertimento. E in poche ore l’aria si fa più pesante, perché non è uno di quei casi che restano confinati sui social: qui si parla di propaganda, di simboli e di messaggi calibrati per colpire. E quando nel mirino finisce anche l’Italia, la sensazione cambia subito. Nelle ultime ore da Teheran è partita una nuova offensiva mediatica che ha fatto alzare le antenne alle cancellerie occidentali. Il tono è duro, plateale, e punta dritto ai volti più riconoscibili del fronte considerato “nemico”. Dentro quel racconto, però, spunta anche un nome che a Roma non può essere ignorato. La “lista nera” e la scelta di un bersaglio italiano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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