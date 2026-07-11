Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 19 | 10

Astral infomobilità assoluto trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione delle code per incidente sulla Pontina da raccordo Spinaceto in direzione Latina e code per curiosi in direzione opposta e delle code a tratti sulla litoranea Lido di Ostia Torvaianica nei due sensi di marcia facciamo trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di acidità in un effetto non la fermata di Acilia fino al 31 luglio in direzione Colombo e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:10Alle 19:10 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo a Roma, secondo il servizio di Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 19:10Alle ore 19:10 del 10 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta ancora disagi e code.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 18:40Astral infomobilità assoluto trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it