Un temporale violento ha colpito il Pavese nel tardo pomeriggio, causando vento, pioggia e grandine. L’allerta arancione era stata diramata in precedenza. Durante l’evento, un albero è caduto sull’autostrada Milano-Genova, bloccando temporaneamente il traffico. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali feriti o danni ulteriori.

Pavia, 11 luglio 2026 – L’allerta era arancione, le previsioni non promettevano niente di buono. E quanto era stato detto dai meteorologi si è avverato: un violento temporale ha interessato nel tardo pomeriggio di oggi Pavia e buona parte della provincia, con forti raffiche di vento, pioggia e grandine. Nel capoluogo la precipitazione è risultata particolarmente intensa, con diversi alberi caduti a causa del vento: in un caso il crollo di una pianta sulla strada ha anche provocato un incidente, con l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco. Un albero è caduto anche sull'autostrada A7 Milano-Genova, lungo la carreggiata sud in direzione del capoluogo ligure all'altezza del casello di Gropello Cairoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Vento, pioggia e grandine si abbattono sul Pavese. Un albero cade sull’A7 Milano-Genova

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LINEA TEMPORALESCA SULLA PIANURA PADANA ORIENTALE

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