Il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno supera le 4.000 vittime, con oltre 16.700 feriti. Sul posto sono ancora attivi migliaia di soccorritori che lavorano tra le macerie. L’Onu ha espresso preoccupazione per il numero di dispersi, stimato in decine di migliaia, e per l’emergenza umanitaria in corso. La situazione continua a peggiorare a causa della gravità dei danni causati dal sisma.

Il bilancio ufficiale sale a 4.118 vittime e 16.740 feriti. Migliaia di soccorritori al lavoro tra le macerie, mentre cresce l’allarme per i dispersi e per l’emergenza umanitaria Continua ad aggravarsi il bilancio della devastante crisi sismica che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dal governo di Caracas,le vittime accertate sono salite a 4.118, mentre i feriti restano 16.740.Le autorità venezuelane hanno reso noto che 6.462 persone sono state tratte in salvo dalle macerie, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree più colpite, in particolare nello Stato costiero di La Guaira, dove il sisma ha provocato i danni più gravi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Venezuela, bilancio del terremoto supera 4.000 morti: Onu teme decine di migliaia di dispersi

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