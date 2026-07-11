Un ragazzo di 18 anni si è ferito dopo essere precipitato da una finestra di un ristorante a Varzi. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver bevuto qualche bicchiere di troppo prima di sporgersi eccessivamente. La caduta di circa cinque metri ha causato ferite, e il giovane è stato soccorso dai sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti. La festa dei coscritti si è svolta normalmente prima dell’incidente.

Probabilmente ha bevuto qualche bicchiere di troppo e si è sporto eccessivamente dalla finestra di un ristorante dove i 18enni di Varzi stavano festeggiando i coscritti. Lo studente è precipitato da cinque metri ma, per fortuna, si è procurato solo traumi alle gambe. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasferito in elicottero all’ospedale Humanitas di Rozzano. È successo verso le 22 di venerdì sera in un ristorante della frazione Castellaro di Varzi. Siamo nell’Oltrepò Pavese. Il 18enne, nonostante i festeggiamenti fossero ancora alle fasi iniziali, aveva già bevuto qualche bicchiere di troppo. E così non si è reso conto che si stava sporgendo troppo ed è precipitato dalla finestra. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Varzi, si sporge dalla finestra durante la festa e precipita per cinque metri: ferito un diciottenne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dramma in Italia, bimbo si sporge dalla finestra e cade da 7 metriUn bambino è caduto da una finestra a circa sette metri di altezza in un quartiere residenziale.

Casalmaggiore, bimbo di 4 anni si sporge dalla finestra e cade da 9 metri d’altezza: grave in ospedaleUn bambino di 4 anni è caduto da una finestra di circa nove metri di altezza, riportando gravi traumi al capo e agli arti inferiori.