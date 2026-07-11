Nel giorno del comizio di Roberto Vannacci a Genova, 600 militanti calabresi hanno lasciato il partito Futuro Nazionale. Contestazioni sono arrivate anche a Genova da parte di gruppi antifascisti.

Proprio nel giorno del comizio del contestato comizio di Roberto Vannacci a Genova, ben seicento militanti calabresi abbandonano Futuro Nazionale. Si tratta di tesserati appartenenti ai Comitati 144 e 1067 di Lamezia Terme, che hanno lasciato il partito alla "luce degli ultimi avvenimenti con un sentimento di profonda amarezza sorto in seguito alle varie nomine imposte dai vertici, non tenendo conto delle scelte democratiche dei vari comitati". Una decisione che è apparsa come un "tradimento dei principi espressi dal generale Vannacci in occasione della due giorni di Roma", dove si è sempre parlato di meritocrazia. L’accusa è chiara: la "base popolare del partito - si legge nella nota - non è stata presa in considerazione, soprattutto in una terra difficile come la Calabria, dove fare politica è sempre complicato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Vannacci sotto pressione: 600 militanti lasciano il partito in Calabria e gli antifà lo contestano a Genova

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