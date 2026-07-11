A Genova, la piazza è stata messa sotto protezione a causa di una minaccia di mettere a ferro e fuoco la città. Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha spiegato che la misura di sicurezza non riguarda lui, ma è stata adottata in risposta alle minacce ricevute. La manifestazione si è svolta nel quartiere di Albaro, con la piazza chiusa per motivi di sicurezza.

“La piazza è blindata perché qualcuno ha minacciato di mettere a ferro e fuoco la città, non certo per Roberto Vannacci”. Così il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, a Genova a margine di un comizio nel quartiere di Albaro, blindato in vista della manifestazione. “Il linguaggio è libero, quello che fa paura sono le azioni, a casa mia al linguaggio si risponde con le idee e con altre comunicazioni”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Vannacci: "Piazza blindata? Qualcuno ha minacciato di mettere a ferro e fuoco Genova"

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