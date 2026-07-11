Valbisenzio | pronti via Presentate le squadre top

La prima squadra della Valbisenzio ha presentato le formazioni ufficiali per la nuova stagione. La strategia principale è valorizzare i giocatori cresciuti nel settore giovanile, puntando sulla continuità e sulla crescita interna. La formazione schierata include diversi elementi formati in casa, con l’obiettivo di migliorare i risultati rispetto alla passata stagione. La squadra si prepara a disputare le prossime partite con una rosa composta principalmente da giovani talenti e giocatori esperti.

Fare tesoro della salvezza conquistata per alzare l’asticella continuando a puntare su giocatori cresciuti nel vivaio. E’ così che la prima squadra della Valbisenzio affronterà il campionato di Seconda Categoria 202627 e la Coppa Toscana: la presentazione dell’organico sul quale potrà contare il confermato tecnico Sebastian Rondelli si è tenuta al comunale di Vaiano, alla presenza della sindaca Francesca Vivarelli, dell’assessore Enzo Polidori e del vicepresidente del comitato toscano Figc Massimo Taiti. La rosa comprende i portieri Francesco Olimpi e Pietro Carlesi, i difensori sono Ayoub Ait Si Bouih, Daniele De Felice, Giulio Torlai, Tommaso Petruzzi, Lorenzo Calamai, Niccolò Manetti e Giacomo Aguzzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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