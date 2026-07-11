Uomini e Donne Elisa e Ciro fanno sognare i fan | le loro rivelazioni

Da anticipazionitv.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, protagonisti di Uomini e Donne, hanno condiviso dettagli sulla loro relazione in un’intervista. Hanno parlato di momenti di entusiasmo e di nuovi progetti che stanno affrontando insieme. I due hanno descritto le recenti tappe della loro storia e i programmi futuri, senza fornire ulteriori specifiche. La loro intervista ha attirato l’attenzione dei fan, che seguono con interesse gli sviluppi della coppia.

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Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, protagonisti di Uomini e Donne, stanno vivendo la relazione tra entusiasmo e nuovi progetti, come raccontato in un’intervista. Dopo settimane intense nel programma di Maria De Filippi, i due stanno affrontando la quotidianità senza la pressione televisiva, cercando di costruire un rapporto solido. Tra distanza, viaggi e idee per il futuro, la loro storia prosegue con naturalezza, mentre i fan seguono con attenzione ogni aggiornamento. La scelta finale di Ciro Solimeno. Ciro Solimeno ha raccontato che la decisione di scegliere Elisa Leonardi è arrivata nelle fasi finali del percorso a Uomini e Donne, dopo settimane di dubbi e riflessioni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - Ciro annuncia che farà la sua scelta

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