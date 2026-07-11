Uno Bianca nuova pista | Un carabiniere mi pedinò di nascosto

Un testimone ha riferito di essere stato pedinato di nascosto da un carabiniere durante le indagini sulla banda della Uno Bianca. La nuova pista riguarda la strage all’armeria di via Volturno e si collega a recenti testimonianze di persone che hanno deciso di rivelare dettagli prima sconosciuti. La procura ha aperto un fascicolo per verificare eventuali abusi o irregolarità nelle attività di sorveglianza.

Inchiesta sulla banda della Uno Bianca, si apre una nuova pista che parte dalla strage all’armeria di via Volturno e arriva ai giorni nostri tra pedinamenti non autorizzati, identificazioni e testimoni che oggi si fanno avanti con coraggio. Siamo nei giorni immediatamente successivi al duplice delitto avvenuto nel negozio in pieno centro, dove, il 2 maggio 1991, furono uccisi Pietro Capolungo e Licia Ansaloni: ci sono due uomini, a bordo di una Fiat Tipo color amaranto, che si mettono a seguire una persona. Pedinamento non autorizzato dai pm (le indagini erano infatti affidate alla polizia) che si svolse in centro a Bologna e che oggi - come... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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