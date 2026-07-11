Lunedì sera, in un appartamento di via Giulia a Roma, una donna di 47 anni è caduta dal terrazzo, morendo sul colpo. La vittima è una poetessa nata a Klagenfurt, in Austria, nel 1926. La sua vita è stata interrotta da un incidente improvviso e tragico. La scena è stata immediatamente soccorsa dalle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause della caduta.

Cucchi Breve fu la sua vita, interrotta a causa di un tragico e assurdo episodio. Ingeborg Bachmann era nata a Klagenfurt, in Austria, un secolo fa, il 25 giugno del 1926 e morì a Roma, nella sua casa di via Giulia, il 17 ottobre 1973, e dunque aveva solo 47 anni. Il 26 settembre, dopo aver assunto tranquillanti per fronteggiare lo stress, si era addormentata con la sigaretta accesa. La sua vestaglia si incendiò, e la poetessa subì danni che la condussero alla morte. L’Italia era stata per lei una precisa scelta, e lo vediamo dai suoi versi. Si trasferì prima a Ischia, poi a Napoli e infine a Roma. Aveva peraltro anche soggiornato due mesi negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una poetessa precipitata dal paradiso. Il secolo di Bachmann, delicato mistero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 4 all’8 maggio 2026: Odile torna libera ma il Paradiso tremaNella settimana dal 4 all’8 maggio 2026, la soap “Il Paradiso delle Signore” presenta una serie di eventi che coinvolgono i personaggi principali,...

"Sembrava una medusa". Il mistero dello sciame di droni visto dal pilota Usa abbattuto in IranUn pilota di un caccia statunitense abbattuto in Iran ha descritto uno sciame di droni come una “medusa” o “jellyfish”.