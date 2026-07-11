Il vescovo terrà una messa di riparazione all’oratorio della Beata Vergine di Passogatto dopo il furto avvenuto tra il 25 e il 26 giugno, durante il quale sono state rubate ostie consacrate e diffuse sull’altare.

Il vescovo della diocesi di Imola e Lugo Giovanni Mosciatti terrà una messa di riparazione all’oratorio della Beata Vergine di Passogatto in seguito al furto avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 giugno, in cui i malviventi hanno anche sparso sull’altare ostie consacrate. La funzione si terrà il 18 luglio alle ore 19 all’interno dell’oratorio di Passogatto. A rendere nota la novità in questi giorni è la parrocchia di Giovecca - Passogatto, con un invito ai fedeli a unirsi in preghiera. In quella notte di un paio di settimane fa i ladri, utilizzando un tondino di ferro, forzarono una porta situata sul retro dell’oratorio di Passogatto, dalla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una messa riparatoria dopo il furto in chiesa

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