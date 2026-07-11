Una lettera una risposta | quando il Ministero ascolta Frassinetti ci risponde

Il Ministero ha risposto a una lettera che aveva ricevuto, aprendo un canale di ascolto. Qualche settimana fa, è stata pubblicata la testimonianza di una collaboratrice che ha raccontato di aver subito episodi di bullismo in una scuola distante da casa. La lettera di risposta del Ministero segue questa segnalazione, confermando l’attenzione alle problematiche segnalate. La testimonianza completa è disponibile online.

Qualche settimana fa abbiamo pubblicato la testimonianza di una nostra collaboratrice sul bullismo subito in una scuola lontana da casa. Il pezzo integrale è qui. Non era un pezzo costruito per fare rumore, era una lettera, con tutta la cautela e l'esitazione che una lettera vera comporta quando si racconta qualcosa di doloroso senza volerne fare un caso.Il rumore, in un certo senso, è arrivato lo stesso. Il testo è stato ripreso da altre testate e letto al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ed è arrivata una risposta diretta dal sottosegretario Paola Frassinetti.Vale la pena dirlo senza troppi giri: non capita spesso che una... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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