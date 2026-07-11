Nenella Catalani piange mentre si interroga su come potrà aiutare il bambino coinvolto nell’incidente. La donna, che con il marito gestisce un’autoscuola e aveva affittato l’appartamento alla vittima, si mostra visibilmente scossa. Le sue parole si concentrano sulla preoccupazione per il futuro del bambino e sulla tristezza per quanto accaduto, senza entrare in dettagli ulteriori sulla vicenda.

Trattiene a stento le lacrime Nenella Catalani, la donna che con il marito, titolare dell’autoscuola Catalani, aveva affittato l’appartamento a Luigia Fortunato. Nenella e il marito abitano sullo stesso pianerottolo dell’appartamento di via Bramante dove Luigia è stata uccisa: "L’altra sera stavo guardando la partita dei Mondiali e anche se abitiamo una porta accanto all’altra non ho sentito niente – racconta la donna -. Ad un certo punto, ho notato uno strano via vai tanto che ho visto lui (l’ex compagno ndr) andare via, uscire dalla nostra palazzina. Poi, ho sentito un trambusto e ho visto arrivare i Carabinieri e altre persone. Le volevo bene come se fosse una figlia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Una brava ragazza. Ora come farà quel bambino..."

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Multi SubShe died of heartbreak. She woke up and chose violence.

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