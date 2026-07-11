Dopo quarant’anni, si avvicina l’identificazione dei proprietari di un rullino fotografico ritrovato tra le rocce di Frasassi. La svolta segue un video pubblicato sui social dal regista e dal geologo coinvolti, che ha generato migliaia di messaggi in poche ore. La ricerca si concentra su possibili persone che potrebbero aver scattato le fotografie negli anni Ottanta. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata sui proprietari o sul contenuto delle immagini.

La caccia ai proprietari del rullino ritrovato dopo quarant’anni tra le rocce di Frasassi è vicina a una svolta. Dopo il video lanciato sui social dal regista Paolo Bacchi e dal geologo Lorenzo Rossetti, migliaia di messaggi hanno invaso i loro profili in poche ore. Il tam tam è arrivato ai Cai di tutta Italia e la community degli arrampicatori si è mobilitata per ridare un nome a quegli sguardi rimasti sepolti nel tempo. Qualcuno sul web ha già fatto nomi e cognomi, tutti ancora da verificare, e forse alcune delle persone ritratte non sarebbero più in vita. A fare da bussola nelle indagini sono un paio di scatti in particolare, legati a un’esercitazione di elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un pomeriggio alla fine degli anni Ottanta: vicini ad individuarli

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