un piccolo elenco di appuntamenti in tutta italia da segnare in agenda

Un elenco di eventi in tutta Italia si concentra sul dialogo tra diversi linguaggi artistici, in un periodo segnato da grandi mutamenti storici. La rassegna Italia Settanta presenta appuntamenti che esplorano questa interazione attraverso performance, mostre e incontri pubblici. Le iniziative si svolgono in varie città, coinvolgendo artisti e pubblico in riflessioni sui cambiamenti culturali e sociali dell’epoca. La programmazione è distribuita su più date e location, offrendo un quadro complessivo di questa esperienza artistica.

I l dialogo tra differenti linguaggi artistici sullo sfondo di un periodo storico di grandi mutamenti su diversi fronti è lo spunto da cui parte Italia Settanta. La creatività come antidoto. Arte Moda Design. Che affianca opere di Burri, Pistoletto, Nespolo alle creazioni di Walter Albini, Roberto Capucci, Missoni, Fiorucci, Armani. A Gorizia, fino al 29 novembre. “Dalla testa ai piedi”, Botero e De Chirico in mostra a Capena, Roma X Leggi anche › La mostra “Metamorfosi” a Montemarcello (La Spezia) e gli altri eventi da non perdere Civitanova Danza è una vetrina da sempre attenta e sensibile alla nascita di nuovi stili e culture nel mondo del balletto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Quest’estate passate in Puglia, in Abruzzo o chissà a settembre sarete a Pordenone? Magari ci vediamo perché farò un piccolo giro d’Italia per parlare de La sfida delle idee @RaiLibri e anche raccontare qualche retroscena de La Biblioteca dei sentiment x.com

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