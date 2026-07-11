Un eroe tra le macerie | Grazie comandante Ciro

Un comandante riceve una medaglia, ma la vera storia si trova nelle macerie e nei volti delle persone che ha aiutato. La medaglia, simbolo di riconoscimento, si accompagna a ricordi di silenzi e di immagini che resteranno impresse nella memoria. Le scene di soccorso e di ricostruzione sono state catturate in fotografie e testimonianze, testimonianze di un intervento che ha lasciato tracce profonde.

La medaglia che porta sul petto racconta solo una parte della storia. Il resto è fatto di silenzi, macerie, volti e immagini destinate a rimanere impresse per sempre. È rientrato al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese il comandante Ciro Bolognese, team leader della missione italiana inviata in Venezuela dopo il violento terremoto che ha colpito la periferia di Caracas. Ad accoglierlo non soltanto il riconoscimento conferito dalle autorità venezuelane, ma anche l’affetto dei colleghi, che gli hanno consegnato un elmo storico, una targa e un volume celebrativo a nome dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco di Varese. Per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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