Tre medaglie in cinque giorni | Gambini fa il pieno nel Triate

Un atleta ha conquistato tre medaglie in cinque giorni, tra cui un oro nel campionato europeo Master 50+ di Triathle, disciplina che combina corsa, nuoto e tiro laser. La vittoria più importante è arrivata nella categoria Master 50+, dove ha ottenuto il titolo europeo. Le altre due medaglie sono state ottenute in competizioni successive, confermando la sua performance nelle discipline multiple.

Tre medaglie conquistate in soli cinque giorni, compreso un oro che vale il titolo europeo nella categoria Master 50+ di Triathle, la disciplina che prevede corsa, nuoto e tiro laser. Protagonista di questa bella impresa è Emanuele Gambini, che agli Europei di Biathle, Triathle e Laser Run che si sono tenuti nei giorni scorsi a Madeira, in Portogallo, ha conquistato anche la medaglia di bronzo nel Biathle (corsa e nuoto) e quella d’argento nella Laser Run (corsa e tiro laser). "Sono davvero orgoglioso di aver ottenuto questi risultati – dice Gambini, pesarese, atleta della Asd Gabbiano –. Non ci speravo perché venivo da una serie di infortuni ed invece sono riuscito ad ottenere tre podi e tre medaglie, tra cui l’oro nel Triathle, nella categoria over 50, dove a gareggiare c’ erano ben 29 atleti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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