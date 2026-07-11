Nella notte tra venerdì e sabato, lungo la Strada regionale 71 nella località Il Matto, un uomo di 40 anni è stato investito da un’auto poco dopo l’una. L’incidente è avvenuto nel tratto di strada davanti all’asilo. La vittima è deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rilievo.

AREZZO – Tragedia nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio lungo la Strada regionale 71, in località Il Matto, nel comune di Arezzo. Un uomo di 40 anni è morto dopo essere stato investito da un’automobile poco dopo l’una, nel tratto di strada davanti all’asilo. La vittima, di origini albanesi, viveva ad Arezzo. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, il quarantenne sarebbe stato urtato da un’auto condotta da un giovane residente nel territorio aretino. Il conducente sarebbe risultato negativo al controllo con l’alcoltest. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino e l’automedica. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Tragedia nella notte al Matto: 40enne muore investito lungo la Sr71

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